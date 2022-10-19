В Москве отремонтировали более 120 ветхих строений в 2022 году
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Об этом пишет kp.ru.
«Всего в проработке инспекции находится порядка 3,5 тыс. зданий, строений и сооружений в неудовлетворительном состоянии, из них более 1,4 тыс. были выявлены в этом году», — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
По его словам, для объектов, которые можно восстановить, разрабатывают соответствующие дорожные карты. Если же здания находятся в непригодном техническом состоянии, принимается решение о сносе.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область дополнительно получит 102,4 млн рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.