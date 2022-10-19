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В Москве отремонтировали более 120 ветхих строений в 2022 году

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По данным Госинспекции Москвы, в период с января по сентябрь 2022 года в городе привели в порядок 122 ветхие постройки, 186 аварийных объектов демонтировали.
В Москве отремонтировали более 120 ветхих строений в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Boonmachai Mingkhwan / EyeEm

Об этом пишет kp.ru.

«Всего в проработке инспекции находится порядка 3,5 тыс. зданий, строений и сооружений в неудовлетворительном состоянии, из них более 1,4 тыс. были выявлены в этом году», — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, для объектов, которые можно восстановить, разрабатывают соответствующие дорожные карты. Если же здания находятся в непригодном техническом состоянии, принимается решение о сносе.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область дополнительно получит 102,4 млн рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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