В Удмуртии выявили 270 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 270 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Амбулаторно лечатся 3383 пациента, в ковид-центрах — 172 пациента в состоянии средней степени тяжести, 18 — в тяжёлом.

С начала пандемии в регионе заболели 220 645 жителей. Вылечились 212 427 человек, в том числе 333 за минувшие 24 часа, передаёт udm-info.ru.

Ранее Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.