В LG назвали необоснованными сообщения о переносе своего производства из России
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Об этом пишет издание Business Post со ссылкой на представителя компании, передаёт ТАСС.
«LG Electronics не рассматривает возможность переноса российского завода в Узбекистан или Казахстан», — заявил он.
По его словам, появившееся в российских СМИ сообщение об этом «беспочвенно».
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что LG планирует перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан.