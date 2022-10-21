В LG назвали необоснованными сообщения о переносе своего производства из России

В компании LG Electronics назвали необоснованными сообщения о переносе своего производства из России.

Об этом пишет издание Business Post со ссылкой на представителя компании, передаёт ТАСС.

«LG Electronics не рассматривает возможность переноса российского завода в Узбекистан или Казахстан», — заявил он.

По его словам, появившееся в российских СМИ сообщение об этом «беспочвенно».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что LG планирует перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан.