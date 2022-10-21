В Подмосковье упростили порядок постановки на учёт для получения соцжилья

Подать заявку на постановку на учёт для получения соцжилья в Московской области теперь можно онлайн на региональном портале.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минжилполитики области.

«Благодаря переводу услуги в онлайн количество необходимых для предоставления документов сократится в два раза, 100% учётных дел должны быть переведены в электронный вид», — прокомментировала глава ведомства Инна Федотова.

В то же время стало известно, что на улучшение доступной среды социальных объектов в области направили более 440 млн рублей в текущем году. Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

Выделенные средства предназначены для 122 социальных учреждений региона, среди которых 20 детских садов и школ, 15 спортивных организаций, 10 медицинских учреждений, 20 организаций социального обслуживания.

Ранее сообщалось, что в парках культуры и отдыха Московской области побывали более 4,3 млн человек в сентябре.