В Подмосковье упростили порядок постановки на учёт для получения соцжилья
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минжилполитики области.
«Благодаря переводу услуги в онлайн количество необходимых для предоставления документов сократится в два раза, 100% учётных дел должны быть переведены в электронный вид», — прокомментировала глава ведомства Инна Федотова.
В то же время стало известно, что на улучшение доступной среды социальных объектов в области направили более 440 млн рублей в текущем году. Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».
Выделенные средства предназначены для 122 социальных учреждений региона, среди которых 20 детских садов и школ, 15 спортивных организаций, 10 медицинских учреждений, 20 организаций социального обслуживания.
Ранее сообщалось, что в парках культуры и отдыха Московской области побывали более 4,3 млн человек в сентябре.