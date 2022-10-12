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В парках Подмосковья побывали 4,3 млн человек в сентябре

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В парках культуры и отдыха Московской области побывали более 4,3 млн человек в сентябре.
В парках Подмосковья побывали 4,3 млн человек в сентябре
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства благоустройства.

«Развитие парковых территорий обеспечивает полноценный досуг жителей. Наши парки активно наполняются различными событиями, сервисами, услугами для посетителей, чтобы в них было интересно проводить время», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории региона находится 183 парка.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года.

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