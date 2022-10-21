Число погибших в ДТП в Подмосковье снизилось на 8% с начала года

Число погибших в ДТП в Московской области снизилось на 8% с начала 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

Вместе с тем, по словам главы ведомства Алексея Гержика, количество аварий снизилось на 14%, число пострадавших в них — на 16%.

«Мы продолжим реализацию комплекса мер, чтобы работать на опережение и предотвратить и число ДТП, и тяжесть их последствий», — сказал Гержик.

Ранее агентство «Невские новости» сообщило, что в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области назвали число пострадавших в ДТП с участием такси.