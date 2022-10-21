Росморречфлот: судоходство на Керченской паромной переправе восстановлено

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщили, что судоходство на Керченской паромной переправе после приостановки из-за неблагоприятной погоды восстановлено.

«Движение судов на Керченской паромной переправе, приостановленное в связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:25 мск 20 октября, возобновлено», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы агентства.

Отмечается, что в данный момент на переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов.

15 октября работа Керченской паромной переправы была приостановлена из-за сильного ветра.

Позже, 16 октября, в Росморречфлоте сообщили о возобновлении паромного сообщения в Керчи после шторма.