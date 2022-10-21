Росморречфлот: судоходство на Керченской паромной переправе восстановлено
- © Минтранс России
«Движение судов на Керченской паромной переправе, приостановленное в связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:25 мск 20 октября, возобновлено», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы агентства.
Отмечается, что в данный момент на переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов.
15 октября работа Керченской паромной переправы была приостановлена из-за сильного ветра.
Позже, 16 октября, в Росморречфлоте сообщили о возобновлении паромного сообщения в Керчи после шторма.