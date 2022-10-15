РИА Новости: в Керчи приостановлена работа паромной переправы из-за сильного ветра
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу Керчи.
«Работа переправы приостановлена по метеоусловиям», — рассказали агентству.
Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что четыре парома, находящихся в порту Керчи, приступили к работе на переправе между Крымом и Краснодарским краем.
Глава администрации Керчи Святослав Брусаков отмечал, что количество паромов, курсирующих через Керченский пролив, увеличено до шести.