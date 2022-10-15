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РИА Новости: в Керчи приостановлена работа паромной переправы из-за сильного ветра

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Работа Керченской паромной переправы приостановлена на фоне сильного ветра в районе Керченского пролива.
РИА Новости: в Керчи приостановлена работа паромной переправы из-за сильного ветра
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу Керчи.

«Работа переправы приостановлена по метеоусловиям», — рассказали агентству.

Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что четыре парома, находящихся в порту Керчи, приступили к работе на переправе между Крымом и Краснодарским краем.

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков отмечал, что количество паромов, курсирующих через Керченский пролив, увеличено до шести.

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