РИА Новости: в Керчи приостановлена работа паромной переправы из-за сильного ветра

Работа Керченской паромной переправы приостановлена на фоне сильного ветра в районе Керченского пролива.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу Керчи.

«Работа переправы приостановлена по метеоусловиям», — рассказали агентству.

Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что четыре парома, находящихся в порту Керчи, приступили к работе на переправе между Крымом и Краснодарским краем.

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков отмечал, что количество паромов, курсирующих через Керченский пролив, увеличено до шести.