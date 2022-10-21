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Юрист Ярмуш поддержала предложение освободить мобилизованных от транспортного налога

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Анастасия Белоусова
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение заморозить начисление транспортного налога мобилизованным гражданам на время службы.
Юрист Ярмуш поддержала предложение освободить мобилизованных от транспортного налога
  • РИА Новости

По словам юриста, все инициативы, которые могут облегчить жизнь мобилизованных и членов их семей, нужно поддерживать.

«Когда люди исполняют свой воинский долг, конечно, нужно им дать как можно больше отсрочек от кредитов, освобождений от налогов. Это поможет им материально», — считает Ярмуш.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить мобилизованных от транспортного налога.

В обращении законодатель отметил, что ему поступает большое количество обращений относительно расширения льгот для граждан, призванных по частичной мобилизации.

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