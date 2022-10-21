Юрист Ярмуш поддержала предложение освободить мобилизованных от транспортного налога
- РИА Новости
По словам юриста, все инициативы, которые могут облегчить жизнь мобилизованных и членов их семей, нужно поддерживать.
«Когда люди исполняют свой воинский долг, конечно, нужно им дать как можно больше отсрочек от кредитов, освобождений от налогов. Это поможет им материально», — считает Ярмуш.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить мобилизованных от транспортного налога.
В обращении законодатель отметил, что ему поступает большое количество обращений относительно расширения льгот для граждан, призванных по частичной мобилизации.