Юрист Ярмуш поддержала предложение освободить мобилизованных от транспортного налога

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение заморозить начисление транспортного налога мобилизованным гражданам на время службы.

По словам юриста, все инициативы, которые могут облегчить жизнь мобилизованных и членов их семей, нужно поддерживать.

«Когда люди исполняют свой воинский долг, конечно, нужно им дать как можно больше отсрочек от кредитов, освобождений от налогов. Это поможет им материально», — считает Ярмуш.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить мобилизованных от транспортного налога.

В обращении законодатель отметил, что ему поступает большое количество обращений относительно расширения льгот для граждан, призванных по частичной мобилизации.