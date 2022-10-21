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Исследование показало, что более 50% россиян хотели бы провести зиму в Сочи

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Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, какие города россияне считают самыми комфортными для осенне-зимнего периода.
Исследование показало, что более 50% россиян хотели бы провести зиму в Сочи
  • РИА Новости

Как пишет «Газета.Ru», 41% участников исследования хотели бы иметь возможность переехать, чтобы провести осенне-зимний сезон в другом городе или регионе.

Самым привлекательным городом для зимовки оказался Сочи (52%), второе место занял Краснодар (28%), третье — Петербург (14%).

В пятёрке городов, где хотели бы перезимовать респонденты, также оказались Москва и Калининград (по 13% соответственно).

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Турция, Египет и ОАЭ возглавили рейтинг стран для наиболее бюджетного отдыха россиян в октябре 2022 года.

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