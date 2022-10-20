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МВД России: в стране с начала года произошло более 23 тысяч ДТП

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Заместитель начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России Сергей Хранцкевич заявил, что в стране по итогам 9 месяцев зафиксировано более 23 тыс. ДТП.
МВД России: в стране с начала года произошло более 23 тысяч ДТП
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Несмотря на то, что большинство показателей (аварийности. — RT) всё-таки у нас снижается, сокращается и количество ДТП, связанных с наездами на пешеходов, сократилось чуть более 5%, но сама по себе цифра, конечно, внушающая — это чуть более 23 тыс. ДТП», — сказал он.

По его словам, в этих авариях погибли более 2,5 тыс. человек, а травмы получили более 21,5 тыс. граждан.

Ранее автоэксперт Шапарин рассказал, что делать в случае ДТП с водителем без ОСАГО.

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