В России продано 295 новых люксовых автомобилей с начала года
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Наибольшей популярностью пользовался бренд Rolls-Royce (86 машин). Второе место заняли марки Maserati и Bentley.
Более 70% реализованных за девять месяцев автомобилей были приобретены в Москве — 212 единиц. Далее следуют Московская область и Санкт-Петербург.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.