В России продано 295 новых люксовых автомобилей с начала года

В России продано 295 новых люксовых автомобилей в январе — сентябре 2022 года, что на 57,5% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью пользовался бренд Rolls-Royce (86 машин). Второе место заняли марки Maserati и Bentley.

Более 70% реализованных за девять месяцев автомобилей были приобретены в Москве — 212 единиц. Далее следуют Московская область и Санкт-Петербург.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.