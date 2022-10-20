Замглавы Минпромторга Евтухов посетил Севмаш

Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов посетил Северное машиностроительное предприятие (Севмаш). Он ознакомился с ходом выполнения военных и гражданских заказов, а также обсудил модернизацию производственных мощностей предприятия.

«За последнее десятилетие «Севмаш» построил и передал заказчику первую в России морскую стационарную ледостойкую платформу «Приразломная», построил две мега-яхты, выполнил проекты в сфере приливной энергетики. В прошлом году предприятие завершило работы по изготовлению конструкций для платформы «Каменомысское-море», — заявил Евтухов.

По его словам, в июне на верфи начали строить обитаемый подводный аппарат по заказу ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

«Аналогов в гражданском судостроении нет. Аппарат предназначен для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов», — пояснил чиновник.

Он отметил, что работы по созданию обитаемого подводного аппарата — один из примеров успешной производственной кооперации российских предприятий от проектантов до станкостроителей, и, собственно, судостроителей.

Со своей стороны, генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко сообщил Евтухову текущие показатели производственной программы.