Узнать больше

Замглавы Минпромторга Евтухов посетил Севмаш

Короткая ссылка
Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов посетил Северное машиностроительное предприятие (Севмаш). Он ознакомился с ходом выполнения военных и гражданских заказов, а также обсудил модернизацию производственных мощностей предприятия.
Замглавы Минпромторга Евтухов посетил Севмаш
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

«За последнее десятилетие «Севмаш» построил и передал заказчику первую в России морскую стационарную ледостойкую платформу «Приразломная», построил две мега-яхты, выполнил проекты в сфере приливной энергетики. В прошлом году предприятие завершило работы по изготовлению конструкций для платформы «Каменомысское-море», — заявил Евтухов.

По его словам, в июне на верфи начали строить обитаемый подводный аппарат по заказу ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

«Аналогов в гражданском судостроении нет. Аппарат предназначен для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов», — пояснил чиновник.

Он отметил, что работы по созданию обитаемого подводного аппарата — один из примеров успешной производственной кооперации российских предприятий от проектантов до станкостроителей, и, собственно, судостроителей.

Со своей стороны, генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко сообщил Евтухову текущие показатели производственной программы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить