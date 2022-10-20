В Тверской области зарегистрировали 37 случаев коронавируса за сутки
- Gettyimages.ru
- © vitapix
Об этом сообщает mk.ru.
Госпитализированы восемь человек, выздоровели 50.
С начала пандемии в регионе заболели 178 167 жителей, вылечились 173 955.
В области продолжается вакцинация от COVID-19. Общее число привившихся превысило 781 тыс. Ревакцинацию прошли 200 тыс. человек, передаёт tverigrad.ru.
Ранее Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.