В Иркутской области выявили 248 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области выявили 248 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 348 780 жителей. Вылечились 338 434 человека.

Тем временем в Минздраве Нижегородской области рассказали о заболеваемости COVID-19 среди детей, передаёт newsnn.ru. По данным ведомства, к настоящему времени коронавирус обнаружили у 163 несовершеннолетних. На стационарном лечении находится семь детей.

«Тяжёлого протекания COVID-19 у детей не зарегистрировано», — отметили в Минздраве.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.