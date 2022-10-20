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В Иркутской области выявили 248 случаев коронавируса за сутки

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В Иркутской области выявили 248 случаев коронавируса за последние сутки.
В Иркутской области выявили 248 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщает kp.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 348 780 жителей. Вылечились 338 434 человека.

Тем временем в Минздраве Нижегородской области рассказали о заболеваемости COVID-19 среди детей, передаёт newsnn.ru. По данным ведомства, к настоящему времени коронавирус обнаружили у 163 несовершеннолетних. На стационарном лечении находится семь детей.

«Тяжёлого протекания COVID-19 у детей не зарегистрировано», — отметили в Минздраве.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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