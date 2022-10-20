В Оренбургской области зафиксировали 59 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 59 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы четыре человека. Выздоровели за минувшие 24 часа 54 жителя.

Также стало известно, что в Ижевске прививки от гриппа и коронавируса можно сделать в торговых центрах, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Также будет доступна назальная вакцина.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.