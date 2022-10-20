В Татарстане подтвердили 199 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 199 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 185 848. Вылечились 181 742 человека, в том числе 738 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Тюменской области отметили снижение уровня заболеваемости ОРВИ, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Умеренно превышен эпидпорог по совокупному населению и среди школьников от семи до 14 лет, ниже эпидпорога — заболеваемость среди детей до двух лет.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.