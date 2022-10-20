В Севастополе зарегистрировали 33 случая COVID-19 за сутки

В Севастополе зарегистрировали 33 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на сайт городского правительства.

«За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы шесть человек. Выписаны девять пациентов. На данный момент в больницах находятся 79 пациентов, из них 74 — с подтверждённым COVID-19», — отмечается в сообщении.

С начала пандемии в городе заболели 95 463 человека, вылечились 92 666.

Тем временем в Московской области число привитых от гриппа превысило 2 млн, из них почти 600 тыс. — дети, передаёт телеканал «360».

«Защититься от гриппа и тяжёлых осложнений поможет вакцинация. Это самый эффективный способ», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.