В Союзе потребителей России высказались о новом стандарте методики поверки счётчиков воды

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ высказался о новом стандарте методики поверки счётчиков воды, который начнёт применяться с 1 ноября.

«Утверждение нового стандарта стоит приветствовать как возможность научно обоснованно упорядочить деятельность в ещё одной важной сфере. Именно возможность, а не обязанность, поскольку стандарты создаются для добровольного применения», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, нормы могут стать обязательными, если ссылка на них будет включена в нормативно-правовой акт — закон или постановление высшего исполнительного органа власти.

При появлении сомнений по поводу корректности показаний своего счётчика Щелищ советует сделать поверку.

«Так вы будете гарантированно избавлены от переплат. Советую воспользоваться услугами государственного регионального центра метрологии, который осуществит поверку по регулируемой цене», — добавил эксперт.

Ранее председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин в беседе с агентством «Невские новости» посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением.