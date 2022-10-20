В Москве сообщили, что портал «Наш город» помог горожанам решить 6,5 млн бытовых вопросов
- Gettyimages.ru
- © Klaus Vedfelt
Об этом сообщает kp.ru.
«Благодаря своему удобству за 11 лет работы сервис стал популярным и востребованным среди горожан. На сегодняшний день к проекту «Наш город» присоединились почти 2 млн москвичей. Совместными усилиями удалось решить уже около 6,5 млн разных бытовых вопросов», — заявила Сергунина.
По её словам, ежедневно на сайт и через мобильное приложение поступает более 5 тыс. обращений.
Также стало известно, что в 72 центрах госуслуг доступно бесплатное обследование здоровья, передаёт НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.
Диагностические комплексы работают в центрах с августа 2020 года. Ими воспользовались более 400 тыс. раз.
Ранее сообщалось, что социальными услугами в Московской области пользуются более 80 тыс. жителей.