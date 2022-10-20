В Москве сообщили, что портал «Наш город» помог горожанам решить 6,5 млн бытовых вопросов

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина подвела итоги работы портала «Наш город» с начала его запуска.

Об этом сообщает kp.ru.

«Благодаря своему удобству за 11 лет работы сервис стал популярным и востребованным среди горожан. На сегодняшний день к проекту «Наш город» присоединились почти 2 млн москвичей. Совместными усилиями удалось решить уже около 6,5 млн разных бытовых вопросов», — заявила Сергунина.

По её словам, ежедневно на сайт и через мобильное приложение поступает более 5 тыс. обращений.

Также стало известно, что в 72 центрах госуслуг доступно бесплатное обследование здоровья, передаёт НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

Диагностические комплексы работают в центрах с августа 2020 года. Ими воспользовались более 400 тыс. раз.

Ранее сообщалось, что социальными услугами в Московской области пользуются более 80 тыс. жителей.