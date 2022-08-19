Социальными услугами в Подмосковье пользуются более 80 тысяч жителей
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Теперь индивидуальная программа соцобслуживания переведена в электронный формат. Раньше это был громоздкий документ, требующий подписей. Сейчас никуда ходить не нужно, всё есть под рукой, даже в мобильном устройстве», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
По её словам, сертификат становится доступен в течение пяти дней в личном кабинете.
Ранее НСН сообщала, что в Москве объединили две госуслуги в жилищной сфере, что позволит существенно упростить процедуру подачи заявления на обмен жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма.