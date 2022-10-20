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Власти Москвы планируют запустить завод «Москвич» в декабре

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запустить завод «Москвич» планируется в декабре.
Власти Москвы планируют запустить завод «Москвич» в декабре
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщает РИА Новости.

«Автотранспорт серьёзно провалился в этом году, но тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод «Москвич», — рассказал Собянин.

Он добавил, что есть желание, чтобы Москва была центром электромобилестроения. 

Ранее президент России Владимир Путин назвал непростым вызовом выпуск автомобилей «Москвич» и подчеркнул, что результатов работы ждёт вся страна.

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