Власти Москвы планируют запустить завод «Москвич» в декабре

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запустить завод «Москвич» планируется в декабре.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Автотранспорт серьёзно провалился в этом году, но тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод «Москвич», — рассказал Собянин.

Он добавил, что есть желание, чтобы Москва была центром электромобилестроения.

Ранее президент России Владимир Путин назвал непростым вызовом выпуск автомобилей «Москвич» и подчеркнул, что результатов работы ждёт вся страна.