Путин назвал непростым вызовом выпуск автомобилей «Москвич»

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Президент России Владимир Путин назвал непростым вызовом выпуск автомобилей «Москвич» и подчеркнул, что результатов работы ждёт вся страна.
Путин назвал непростым вызовом выпуск автомобилей «Москвич»
  • РИА Новости

«Вы сказали о проекте предприятия «Москвич». Это вызов непростой», — приводит РИА Новости его слова в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России».

Путин добавил, что Россия должна стремиться к приобретению собственных передовых и перспективных технологий.

Ранее КамАЗ — технологический партнёр московского автомобильного завода «Москвич» — заявил, что под маркой «Москвич» планируют производить пять моделей — это четыре кроссовера и один седан.

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