Президент России Владимир Путин назвал непростым вызовом выпуск автомобилей «Москвич» и подчеркнул, что результатов работы ждёт вся страна.

«Вы сказали о проекте предприятия «Москвич». Это вызов непростой», — приводит РИА Новости его слова в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России».

Путин добавил, что Россия должна стремиться к приобретению собственных передовых и перспективных технологий.

Ранее КамАЗ — технологический партнёр московского автомобильного завода «Москвич» — заявил, что под маркой «Москвич» планируют производить пять моделей — это четыре кроссовера и один седан.