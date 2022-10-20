Депутат поддержал идею внести игры с нетрадиционными ценностями в перечень рисков для психики детей

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России предложили включить игры с нетрадиционными ценностями в перечень рисков для психики ребёнка.

«Думаю, что такая проблема есть, раз про неё говорят профессионалы», — считает депутат.

Он также добавил, что компьютерные игры влияют на психику и размывают культурные ценности и традиции.

«И не только игрушки, но и мультфильмы, кстати, тоже. Есть целые научные передачи, которые разбирают те же мультфильмы и показывают, как с детства навязываются определённая культура поведения, определённые привычки и определённые стереотипы. Это делается намеренно через коверканье детского сознания», — выразил мнение Нилов.

Он также указал на то, что данная инициатива гармонирует с внесённым в Госдуму законопроектом о защите традиционных семейных ценностей.

«Полагаю, что специалистам в области детского здоровья, психологам, психотерапевтам и психиатрам следовало бы внимательно изучить указанное предложение», — заключил собеседник RT.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала дополнить перечень рисков для психики ребёнка случаями, когда настольные, компьютерные игры, а также игрушки описывают или изображают нетрадиционные семейные ценности.

Волынец отметила, что получает обращения граждан, которые обеспокоены негативным влиянием игрушек, продаваемых как детские, на неокрепшую психику ребёнка.