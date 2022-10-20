Режим ограничения полётов на юг и в центральную часть России продлён до 28 октября
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что ограничение полётов продлено до 03:45 мск 28 октября.
Речь идёт об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
В мае российское правительство выделило более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.