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Магаданская область выполнила задачи по частичной мобилизации

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что в регионе полностью выполнены задачи по частичной мобилизации.

«Задачи по частичной мобилизации Магаданская область выполнила полностью. Мной принято решение и подписано соответствующее постановление о выплате единовременной помощи в размере 150 тысяч рублей для всех колымских бойцов (добровольцев, контрактников, мобилизованных)», — написал он в Telegram.

По словам Носова, эта сумма позволит военным и их семьям не снижать уровень жизни.

Кроме того, в регионе сохраняются прежние меры поддержки для призванных граждан и их семей.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о трудовых правах граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих-контрактников. 

Согласно документу, за мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период, на который приостановлено действие договора.

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