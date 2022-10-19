Психолог Сультеев дал советы для упрощения перехода на короткий световой день

Психолог Марсель Сультеев дал советы, которые помогут упростить переход на короткий световой день.

«Изначально нужно слегка поменять гардероб, а именно — должны преобладать яркие тона», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, также можно изменить заставку на телефоне. Изображение должно иметь сочные и яркие тона, без синего цвета. Как пояснил Сультеев, такой приём обычно используется в цветотерапии.

По вечерам эксперт советует смотреть комедии, играть в игры, развивающие интеллект.

«Последний момент — всегда, когда темно, когда день становится коротким, надо использовать тактильные ощущения, то есть стараться заниматься вещами, которые развивают наши тактильные ощущения», — считает Сультеев.

В качестве примера он привёл лепку из глины.

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