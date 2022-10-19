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В Татарстане направили 18,5 млрд рублей на нацпроекты в 2022 году

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В Татарстане направили более 18,5 млрд рублей на реализацию восьми нацпроектов в 2022 году.
В Татарстане направили 18,5 млрд рублей на нацпроекты в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом сообщает «Реальное время».

«В части национальных проектов у нас в этом году реализуется восемь направлений. В целом финансирование, которое у нас направляется на национальные проекты, — более 18,5 млрд рублей», — заявил первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Фролов.

По его словам, в конце сентября региону одобрили дополнительное финансирование.

Тем временем в Ставропольском крае на реализацию нацпроектов направили в 2022 году 29,1 млрд рублей, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Национальные и разработанные в соответствии с ними региональные проекты направлены на социально-экономическое развитие края, его территорий, на повышение уровня и качества жизни людей. Их своевременное и полное выполнение — главный показатель эффективности работы краевой власти», — отметил губернатор Владимир Владимиров.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что работы по нацпроекту «Жильё и городская среда» завершены досрочно.

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