В Севастополе заявили о досрочном завершении нацпроекта «Жильё и городская среда»
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
«Севастополь в этом году досрочно завершил реализацию национального проекта «Жильё и городская среда». Мы сделали четыре общественных пространства», — сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве.
В 2023 году запланированы работы по семи объектам.
Также стало известно, что инвесторы вложили более 115 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов в Крыму. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов, передаёт «Крым 24».
«По состоянию на 1 июля, инвесторами уже фактически вложено свыше 115 млрд рублей, создано более 7 тыс. рабочих мест, уплачено 3,75 млрд рублей налоговых отчислений», — отметил Аксёнов.
Ранее сообщалось, что Калининградская область получит дополнительные средства на расселение аварийного жилья.