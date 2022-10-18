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В Севастополе заявили о досрочном завершении нацпроекта «Жильё и городская среда»

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что работы по нацпроекту «Жильё и городская среда» завершены досрочно.
В Севастополе заявили о досрочном завершении нацпроекта «Жильё и городская среда»
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Севастополь в этом году досрочно завершил реализацию национального проекта «Жильё и городская среда». Мы сделали четыре общественных пространства», — сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве.

В 2023 году запланированы работы по семи объектам.

Также стало известно, что инвесторы вложили более 115 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов в Крыму. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов, передаёт «Крым 24».

«По состоянию на 1 июля, инвесторами уже фактически вложено свыше 115 млрд рублей, создано более 7 тыс. рабочих мест, уплачено 3,75 млрд рублей налоговых отчислений», — отметил Аксёнов.

Ранее сообщалось, что Калининградская область получит дополнительные средства на расселение аварийного жилья.

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