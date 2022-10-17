Калининградская область получит дополнительные средства на расселение аварийного жилья

Калининградская область дополнительно получит 102,4 млн рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Как отметили в Министерстве строительства и ЖКХ региона, на территории области проходят мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

В новое жильё переехали 1,7 тыс. человек, сокращено 25,26 тыс. кв. м аварийного фонда.

Ранее НСН сообщала, что жители Москвы оформили более 10 тыс. договоров на приватизацию жилья за январь — сентябрь 2022 года.