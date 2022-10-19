Губернатор: Севастополь готов принять не менее 1 тысячи жителей Херсонской области

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город готов принять не менее 1 тыс. жителей Херсонской области.

«Севастополь готов к приёму минимум одной тысячи человек», — цитирует его ТАСС.

По словам Развожаева, в Севастополе «есть транспортные средства, подготовленные места размещения».

Он добавил, что в городе ждут соответствующих указаний от ответственных лиц.

Также он сообщил, что в Севастополе усилят меры антитеррористической безопасности на объектах критической инфраструктуры, энергетики, транспорта.