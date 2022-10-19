Губернатор: Севастополь готов принять не менее 1 тысячи жителей Херсонской области
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«Севастополь готов к приёму минимум одной тысячи человек», — цитирует его ТАСС.
По словам Развожаева, в Севастополе «есть транспортные средства, подготовленные места размещения».
Он добавил, что в городе ждут соответствующих указаний от ответственных лиц.
Также он сообщил, что в Севастополе усилят меры антитеррористической безопасности на объектах критической инфраструктуры, энергетики, транспорта.