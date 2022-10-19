В Севастополе усилят меры безопасности на объектах критической инфраструктуры

В Севастополе усилят меры антитеррористической безопасности на объектах критической инфраструктуры, энергетики, транспорта.

Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

При этом дополнительных ограничений въезда и комендантского часа в городе не планируется.

«Дополнительные ограничения в Севастополе пока не вводятся», — заявил он.

Ранее в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга заявили, что власти города примут меры для повышения безопасности объектов инфраструктуры.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице примут меры по повышению безопасности гражданских объектов.