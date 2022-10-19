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В Севастополе усилят меры безопасности на объектах критической инфраструктуры

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В Севастополе усилят меры антитеррористической безопасности на объектах критической инфраструктуры, энергетики, транспорта.
В Севастополе усилят меры безопасности на объектах критической инфраструктуры
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

При этом дополнительных ограничений въезда и комендантского часа в городе не планируется. 

«Дополнительные ограничения в Севастополе пока не вводятся», — заявил он.

Ранее в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга заявили, что власти города примут меры для повышения безопасности объектов инфраструктуры.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице примут меры по повышению безопасности гражданских объектов.

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