В Севастополе усилят меры безопасности на объектах критической инфраструктуры
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Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
При этом дополнительных ограничений въезда и комендантского часа в городе не планируется.
«Дополнительные ограничения в Севастополе пока не вводятся», — заявил он.
Ранее в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга заявили, что власти города примут меры для повышения безопасности объектов инфраструктуры.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице примут меры по повышению безопасности гражданских объектов.