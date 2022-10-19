Власти Петербурга примут меры для повышения безопасности объектов инфраструктуры

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга заявили, что власти города примут меры для повышения безопасности объектов инфраструктуры.

«Выполняя указы президента, Петербург сделает всё необходимое для повышения безопасности объектов инженерной и социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Вместе с этим в заявлении подчёркивается, что «в настоящее время никакие ограничительные меры в мегаполисе не вводятся».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице примут меры по повышению безопасности гражданских объектов.