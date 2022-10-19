Узнать больше

Власти Петербурга примут меры для повышения безопасности объектов инфраструктуры

Короткая ссылка
В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга заявили, что власти города примут меры для повышения безопасности объектов инфраструктуры.
Власти Петербурга примут меры для повышения безопасности объектов инфраструктуры
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Mamin / EyeEm

«Выполняя указы президента, Петербург сделает всё необходимое для повышения безопасности объектов инженерной и социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Вместе с этим в заявлении подчёркивается, что «в настоящее время никакие ограничительные меры в мегаполисе не вводятся».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице примут меры по повышению безопасности гражданских объектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить