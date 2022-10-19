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Автоэксперт Колодочкин рассказал, как предотвратить замерзание дверей машины

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Эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин рассказал, как предотвратить замерзание дверей машины.
Автоэксперт Колодочкин рассказал, как предотвратить замерзание дверей машины
  • Gettyimages.ru
  • © Claus Christensen

«До наступления заморозков нужно уделить автомобилю 5—10 минут и обработать все резиновые уплотнения автомобиля силиконовым препаратом», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, дёргать ручку замёрзшей двери почти всегда бесполезно, но можно попробовать аккуратно на неё надавить.

«Первое, что можно сделать, это навалиться на дверь снаружи и всей тяжестью как бы вдавить её внутрь кузова хотя бы на миллиметр, иногда такое срабатывает. Если не получится, то можно попытаться пролезть в салон через багажник — при условии, если он не замёрз», — считает Колодочкин.

Он отметил, что нужно проверить все двери — возможно, откроется хотя бы одна.

Как добавил эксперт, если ничего не сработало, то разумнее вызвать эвакуатор и переместить машину в подземную парковку, где можно дождаться, когда дверь подтает.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» дал рекомендации по подбору зимней резины.

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