Автоэксперт Колодочкин рассказал, как предотвратить замерзание дверей машины

Эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин рассказал, как предотвратить замерзание дверей машины.

«До наступления заморозков нужно уделить автомобилю 5—10 минут и обработать все резиновые уплотнения автомобиля силиконовым препаратом», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, дёргать ручку замёрзшей двери почти всегда бесполезно, но можно попробовать аккуратно на неё надавить.

«Первое, что можно сделать, это навалиться на дверь снаружи и всей тяжестью как бы вдавить её внутрь кузова хотя бы на миллиметр, иногда такое срабатывает. Если не получится, то можно попытаться пролезть в салон через багажник — при условии, если он не замёрз», — считает Колодочкин.

Он отметил, что нужно проверить все двери — возможно, откроется хотя бы одна.

Как добавил эксперт, если ничего не сработало, то разумнее вызвать эвакуатор и переместить машину в подземную парковку, где можно дождаться, когда дверь подтает.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» дал рекомендации по подбору зимней резины.