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Адвокат Ольшанский рассказал о рисках при передаче автомобиля другому водителю

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Зампредседателя «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский рассказал о рисках при передаче машины другому водителю.
Адвокат Ольшанский рассказал о рисках при передаче автомобиля другому водителю
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Gault

«Классический риск — то, что машина попадёт в ДТП, и иск о возмещении ущерба будет предъявлен собственнику машины как владельцу объекта повышенной опасности. Ещё один риск в том, что человек будет интенсивно её эксплуатировать, и машина потеряет товарный вид», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, необходимо оформлять передачу машины документально, с помощью нотариальной доверенности.

«И в доверенности нужно писать, что машина передаётся без права продажи, отчуждения и получения имущества и денег», — уточнил Ольшанский.

Он отметил, что такой документ пригодится, если судебный иск предъявят собственнику автомобиля или при обжаловании штрафов.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, как продать подержанную машину.

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