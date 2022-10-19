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Фитнес-эксперт Каневский посоветовал больше гулять при сидячей работе

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Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский дал советы по сохранению здоровья при сидячей работе.
Фитнес-эксперт Каневский посоветовал больше гулять при сидячей работе
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«Во-первых, надо постараться минимизировать поездки на такси или в автомобиле. Во-вторых, в обеденный перерыв надо приучить себя ходить на прогулки. Небольшими прогулками лучше заменять и перекуры», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, также необходимо скорректировать рацион — например, стоит исключить вредные перекусы.

«Это борьба не с гиподинамией, а с ожирением, но это тоже крайне серьёзная проблема. Потому что из-за ожирения возникает сахарный диабет и гипертония, которая чревата инфарктами и инсультами», — добавил Каневский.

Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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