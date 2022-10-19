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В Иркутской области зафиксировали 263 случая COVID-19 за сутки

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В Иркутской области зафиксировали 263 случая COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области зафиксировали 263 случая COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © ljubaphoto

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

С начала пандемии в регионе заболели 348,5 тыс. жителей, вылечились 338,1 тыс.

Тем временем, в Тюменской области более 200 человек сделали прививку от коронавируса интраназально. В регион поступило 18 тыс. насадок-распылителей, передаёт Тюменская область сегодня.

«После интраназального введения в течение двух часов нужно исключить курение, приём пищи и жидкости», — отметила заведующая отделением профилактики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» Ольга Пескова.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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