В Иркутской области зафиксировали 263 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области зафиксировали 263 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

С начала пандемии в регионе заболели 348,5 тыс. жителей, вылечились 338,1 тыс.

Тем временем, в Тюменской области более 200 человек сделали прививку от коронавируса интраназально. В регион поступило 18 тыс. насадок-распылителей, передаёт Тюменская область сегодня.

«После интраназального введения в течение двух часов нужно исключить курение, приём пищи и жидкости», — отметила заведующая отделением профилактики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» Ольга Пескова.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.