В Томской области зарегистрировали 131 случай COVID-19 за сутки

В Томской области зарегистрировали 131 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Госпитализированы 24 человека. Выздоровели за минувшие 24 часа 186 жителей области.

Тем временем в Санкт-Петербурге выявили 687 случаев коронавируса за сутки, передают «Невские новости». Госпитализированы 166 пациентов. Вылечились 1763 петербуржца.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.