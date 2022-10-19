В Удмуртии выявили 231 случай COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 231 случай COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 13 человек.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С начала пандемии в республике заболели 220 052 жителя, вылечились 211 674.

Также в регион поступила партия наконечников-распылителей для назального введения вакцины от коронавируса, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на вице-премьера республиканского правительства Эльвиру Пинчук.

Наконечники будут распределяться по больницам с 20 октября.

Ранее Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.