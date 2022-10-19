Омбудсмен: ЛНР передаст международным организациям данные об обращении Киева с пленными

Луганская Народная Республика передаст международным организациям данные о жестоком обращении Киева с пленными Народной милиции республики.

Об этом заявила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

По её информации, военные в украинском плену подвергались пыткам.

«Данные по поводу обращения с пленными со стороны Украины передадутся в генеральную прокуратуру для проведения проверки, а также в международные организации для принятия мер реагирования», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ЛНР из украинского плена вернулись 11 военнослужащих.