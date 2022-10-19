Клишас: права граждан в Южном и Центральном федеральных округах не ограничиваются

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что права граждан в Южном и Центральном федеральных округах не ограничиваются в связи с подписанными президентом России Владимиром Путиным указами о введении различных режимов реагирования в ряде регионов.

РИА Новости

© Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ

Об этом он написал в своём Telegram-канале. По словам Клишаса, данные решения касаются в первую очередь органов публичной власти. Он добавил, что права граждан никак не ограничиваются. 19 октября президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях. Кроме того, вводится военное положение с 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также Путин поручил ввести на территориях Центрального и Южного федеральных округов режим повышенной готовности.