Узнать больше

Клишас: права граждан в Южном и Центральном федеральных округах не ограничиваются

Короткая ссылка
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что права граждан в Южном и Центральном федеральных округах не ограничиваются в связи с подписанными президентом России Владимиром Путиным указами о введении различных режимов реагирования в ряде регионов.
Клишас: права граждан в Южном и Центральном федеральных округах не ограничиваются
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Клишаса, данные решения касаются в первую очередь органов публичной власти.

Он добавил, что права граждан никак не ограничиваются.

19 октября президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

Кроме того, вводится военное положение с 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Также Путин поручил ввести на территориях Центрального и Южного федеральных округов режим повышенной готовности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить