Клишас: права граждан в Южном и Центральном федеральных округах не ограничиваются
- РИА Новости
- © Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Клишаса, данные решения касаются в первую очередь органов публичной власти.
Он добавил, что права граждан никак не ограничиваются.
19 октября президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.
Кроме того, вводится военное положение с 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Также Путин поручил ввести на территориях Центрального и Южного федеральных округов режим повышенной готовности.