На судостроительном заводе в Приморье заложили два новых судна

На Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе в Приморском крае заложили два новых судна.

Об этом сообщает zr.media.

Планируется построить грузовую баржу грузоподъёмностью 40 т и служебно-разъездное судно ледового класса Ice3.

«Впервые в истории Ливадийского завода мы одновременно заложили сразу два киля для новых судов. Это сложная и ответственная работа, которая потребует удвоенных усилий от всех нас», — заявил генеральный директор верфи Алексей Кудрявцев.

Баржу строят по заказу Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края, служебно-разъездное судно — по заказу Камчатской дирекции по техническому обеспечению надзора на море.

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