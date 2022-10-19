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На судостроительном заводе в Приморье заложили два новых судна

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На Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе в Приморском крае заложили два новых судна.
На судостроительном заводе в Приморье заложили два новых судна

Об этом сообщает zr.media.

Планируется построить грузовую баржу грузоподъёмностью 40 т и служебно-разъездное судно ледового класса Ice3.

«Впервые в истории Ливадийского завода мы одновременно заложили сразу два киля для новых судов. Это сложная и ответственная работа, которая потребует удвоенных усилий от всех нас», — заявил генеральный директор верфи Алексей Кудрявцев.

Баржу строят по заказу Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края, служебно-разъездное судно — по заказу Камчатской дирекции по техническому обеспечению надзора на море.

Ранее ФАН сообщало, что подлодка «Кронштадт», построенная по проекту 677 «Лада», вышла на завершающий этап заводских испытаний.

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