В Северном Бутове построили современный спортивный кластер

В Северном Бутове в рамках программы «Мой район» построили современный спортивный кластер.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Кластер включает реконструированное футбольное поле, комплексы для развития координации, отработки скалолазных техник.

Также установлено 33 тренажёра, столы для пинг-понга и текбола, памп-трек и спортивно-игровой комплекс.

Также стало известно, что с начала 2022 года Москва реализовала 7,5 тыс. объектов на торгах на 43,5 млрд рублей, передаёт НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Наибольшим спросом пользовались машиноместа: у столицы приобрели почти 5 тыс. таких объектов на 1,8 млрд рублей», — отметил Ефимов.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству возле станции «Кунцевская» БКЛ завершены в полном объёме.