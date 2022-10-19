Бочкарёв: вблизи станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии метро появился амфитеатр

Работы по благоустройству возле станции «Кунцевская» БКЛ завершены в полном объёме, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Рядом с улицей Ивана Франко в полукруглой нише устроен амфитеатр, также установлены поворотные парковые кресла и качели», — сказал он.

Заммэра напомнил, что станция «Кунцевская» связала три линии метро и первый Московский центральный диаметр Одинцово — Лобня. После ввода станции БКЛ здесь появился крупный транспортно-пересадочный узел.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов добавил, что территория возле станции имеет сложный рельеф, поэтому специалисты создали закрытое пространство для отдыха, отделив его от транзитной зоны и Рублевского шоссе, при этом частично скрыв из виду технические сооружения метрополитена.

«Внешний вид территории благоустройства перекликается с интерьером станции «Кунцевская» за счёт дизайнерских решений и используемых материалов. Венткиоски имеют круглую форму, озеленённые вокруг участки составляют с ними единый ансамбль», — сказал он.

Главная идея архитектурно-художественного оформления «Кунцевской» — монументальность объёмного интерьера станции и павильонов, будто высеченных из цельного камня, отметил Кравцов.

Открытие станции улучшило транспортное обслуживание в районах Хорошёво-Мнёвники, Кунцево, Филевский Парк и Фили-Давыдково, где проживают более 530 тыс. человек.