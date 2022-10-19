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Совбез России обсудил вызовы в условиях обострения глобального миграционного кризиса

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Совбез России в ходе заседания 19 октября обсудил вызовы и угрозы нацбезопасности в условиях обострения глобального миграционного кризиса. Об этом заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
Совбез России обсудил вызовы в условиях обострения глобального миграционного кризиса
  • kremlin.ru

Его слова приводит ТАСС.

Патрушев отметил, что миграционный кризис был вызван серьёзными геополитическими и экономическими изменениями в мире. 

Секретарь Совбеза рассказал, что в настоящее время, согласно оценкам Организации Объединённых Наций, в мире насчитывается более 280 млн мигрантов.

«Ежегодно эта цифра значительно увеличивается», — сказал он.

Также Патрушев заявил, что предпринимаемые Соединёнными Штатами и их союзниками действия стали причиной многомиллионного потока беженцев по всему миру, в том числе с Украины.

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