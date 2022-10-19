Совбез России обсудил вызовы в условиях обострения глобального миграционного кризиса
- kremlin.ru
Его слова приводит ТАСС.
Патрушев отметил, что миграционный кризис был вызван серьёзными геополитическими и экономическими изменениями в мире.
Секретарь Совбеза рассказал, что в настоящее время, согласно оценкам Организации Объединённых Наций, в мире насчитывается более 280 млн мигрантов.
«Ежегодно эта цифра значительно увеличивается», — сказал он.
Также Патрушев заявил, что предпринимаемые Соединёнными Штатами и их союзниками действия стали причиной многомиллионного потока беженцев по всему миру, в том числе с Украины.