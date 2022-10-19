Комитеты Совфеда рекомендовали утвердить указ о военном положении в четырёх регионах

Профильные комитеты Совета Федерации рекомендовали палате утвердить указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.

globallookpress.com

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