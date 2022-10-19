Комитеты Совфеда рекомендовали утвердить указ о военном положении в четырёх регионах
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Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что соответствующие рекомендации дали комитеты Совфеда по конституционному законодательству, обороне и федеративному устройству.
Совет Федерации рассмотрит указ в 17:00 на заседании.
Ранее Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.
Позднее стало известно, что указ поступил в Совфед.