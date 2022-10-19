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Комитеты Совфеда рекомендовали утвердить указ о военном положении в четырёх регионах

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Профильные комитеты Совета Федерации рекомендовали палате утвердить указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.
Комитеты Совфеда рекомендовали утвердить указ о военном положении в четырёх регионах
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia/Flickr.com

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что соответствующие рекомендации дали комитеты Совфеда по конституционному законодательству, обороне и федеративному устройству.

Совет Федерации рассмотрит указ в 17:00 на заседании.

Ранее Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.

Позднее стало известно, что указ поступил в Совфед.

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