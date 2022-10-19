Депутат Белик назвал абсолютно верным решение о военном положении в новых регионах России
- РИА Новости
«Наша страна понимает, какую агонию киевского режима и его западных покровителей вызвал исторический выбор жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей быть вместе с Россией», — пояснил он.
По словам парламентария, эта агония «выливается в массированные атаки неонацистов на эти территории».
«Поэтому решение президента России Владимира Путина о введении военного положения в четырёх новых регионах России — абсолютно верное и своевременное. Не сомневаюсь в том, что коллеги из Совета Федерации поддержат это решение главы государства. Безопасность людей должна быть в приоритете», — заключил депутат.
Ранее Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в четырёх новых регионах России.