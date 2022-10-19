Узнать больше

Депутат Белик назвал абсолютно верным решение о военном положении в новых регионах России

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал решение ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.
Депутат Белик назвал абсолютно верным решение о военном положении в новых регионах России
  • РИА Новости

«Наша страна понимает, какую агонию киевского режима и его западных покровителей вызвал исторический выбор жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей быть вместе с Россией», — пояснил он.

По словам парламентария, эта агония «выливается в массированные атаки неонацистов на эти территории».

«Поэтому решение президента России Владимира Путина о введении военного положения в четырёх новых регионах России — абсолютно верное и своевременное. Не сомневаюсь в том, что коллеги из Совета Федерации поддержат это решение главы государства. Безопасность людей должна быть в приоритете», — заключил депутат.

Ранее Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в четырёх новых регионах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить