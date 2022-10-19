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Исследование показало, что 33% россиян каждый месяц откладывают около трети заработка

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Согласно данным нового исследования, 33% россиян каждый месяц стараются откладывать более трети заработка.
Исследование показало, что 33% россиян каждый месяц откладывают около трети заработка
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса Platforma и маркетплейса «Сравни».

По их словам, 37% россиян откладывают меньшие суммы, ещё 30% не копят деньги вовсе.

Также выяснилось, что за последние три года 40% опрошенных брали кредит один раз, 41% — несколько раз, 12% — не более одного раза в год, 7% брали кредиты постоянно.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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