Депутат Горелкин призвал запретить чиновникам использование WhatsApp в служебных целях

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал запретить госслужащим использовать мессенджер WhatsApp в служебных целях.

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.

«Я считаю нужным ввести прямой запрет на использование WhatsApp в служебных целях российским государственным и муниципальным служащим. Рекомендации и флешмобы оставим всем остальным, но чиновникам WhatsApp должен быть запрещён», — отметил Горелкин.

Он добавил, что вполне известно, насколько тесно руководство компании Meta* взаимодействует с американскими силовиками.

«И зря вы думаете, что ваши чатики им неинтересны. А уж переписка, которую в WhatsApp ведут руководители, и служебные документы, которые они имеют неосторожность там пересылать, для ЦРУ с АНБ это вообще подарок», — указал депутат.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что хакеры могут получить доступ к телефону из-за проблем с безопасностью мессенджера WhatsАpp.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.