Узнать больше
Путин подписал указ о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР

Депутат Горелкин призвал запретить чиновникам использование WhatsApp в служебных целях

Короткая ссылка
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал запретить госслужащим использовать мессенджер WhatsApp в служебных целях.
Депутат Горелкин призвал запретить чиновникам использование WhatsApp в служебных целях
  • globallookpress.com
  • © Rafael Henrique/Keystone Press Agency

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.

«Я считаю нужным ввести прямой запрет на использование WhatsApp в служебных целях российским государственным и муниципальным служащим. Рекомендации и флешмобы оставим всем остальным, но чиновникам WhatsApp должен быть запрещён», — отметил Горелкин.

Он добавил, что вполне известно, насколько тесно руководство компании Meta* взаимодействует с американскими силовиками.

«И зря вы думаете, что ваши чатики им неинтересны. А уж переписка, которую в WhatsApp ведут руководители, и служебные документы, которые они имеют неосторожность там пересылать, для ЦРУ с АНБ это вообще подарок», — указал депутат.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что хакеры могут получить доступ к телефону из-за проблем с безопасностью мессенджера WhatsАpp.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить