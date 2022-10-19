Госдума приняла закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе

Госдума приняла закон, который предоставляет возможность продления сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока гражданской службы для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчинённых правительству России.

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