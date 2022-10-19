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Госдума приняла закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе

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Госдума приняла закон, который предоставляет возможность продления сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока гражданской службы для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчинённых правительству России.
Госдума приняла закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает РИА Новости.

В марте 2021 года президент России Владимир Путин подписал законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства.

Согласно документу, на гражданских служащих, назначаемых и освобождаемых от должности президентом России, при продлении срока службы в исключительных случаях не будет распространяться ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

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